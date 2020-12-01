Güzel Oyuncu Gözde Kaya kimdir? Gözde Kaya nereli ve kaç yaşında?

GÖZDE KAYA KİMDİR?

Gözde Kaya, 13 Ağustos 1988’de Antalya’da dünyaya geldi. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Fotoğrafçı Nihat Odabaşı tarafından İzmir'de keşfedilen Gözde Kaya; 2011 yılında Kalbim Seni Seçti dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Uçurum, Benim Hala Umudum Var, Gölgedekiler, Sil Baştan ve Çilek Kokusu dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Sultan Korkmazer karakterine hayat veren Gözde Kaya, 1.65 metre boyunda, 52 kilo ve Aslan burcudur.

Gözde Kaya'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Vuslat (Sultan) (TV Dizisi)

2017 – Payitaht Abdülhamid (Hatice Sultan) (TV Dizisi)

2015 – Çilek Kokusu (Çağla) (TV Dizisi)

2014 – Sil Baştan (Maya) (TV Dizisi)

2014 – Gölgedekiler

2013 – Benim Hala Umudum Var

2012 – Uçurum (Masha) (TV Dizisi)

2011 – Kalbim Seni Seçti (İpek) (TV Dizisi)