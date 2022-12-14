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Güzel Oyuncu Esra Bilgiç Takipçisini Tiye Aldı
Esra Bilgiç Hukuk öğrenimine devam ederken aynı sınıfta olan bir öğrencinin " Studybudy'mi buldum,şimdi Esra Bilgiç ile ders çalışıyorum" dedikten sonra bir takipçi" Gecen okulda beni vale zannetti anahtarını uzattı park et diye etmedim " diyince güzel oyuncu Esra Bilgiç'ten cevap geldi " Okula aracımla gelmiyorum marmarayla geliyorum,sizinle tanışmak isterim belki sinema sektörü bir senarist kazanır" dedi...Siz cevabı nasıl buldunuz..!?
MAGAZİN 14.12.2022, 09:58
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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