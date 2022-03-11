GÜZEL MODEL GÜZELLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Mood dergisi’nin 9.yıl ödül töreni Burak Akan organizatörlüğünde Dedeman Hotel İstanbul’da gerçekleşti. Gecede birçok ünlü isim ödül almak için boy gösterdiler. Ünlü manken Nurbanu Gündüz şıklığı ve güzelliğiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Cine5 tv’nin ekran yüzü olan ve sahneye ödülünü almak için çıkan Nurbanu Gündüz herkesi büyüledi. Güzelliği yanında şıklığıyla da ödül gecesinde ilgi odağı olan Nurbanu Gündüz,

Yeni projelerle yakında ekranlarda olacağını dile getirirken modellik konusunda daha seçici olacağını ve uzun süredir devamlı tanıtımlarında yer aldığı markaları tercih edeceğini vurguladı. Model olmanın herkesin sandığı kadar kolay bir iş olmadığı ifadesinde bulunan Nurbanu Gündüz “Disiplin modellikte şart ve kendini geliştirmek önemli, ekranlarda olacaksam model dünyasındaki tecrübelerim bana kılavuz olacak” dedi.