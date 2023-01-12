GURUR AYDOĞAN "KADINLARIN ELLERİNE SU DÖKEMEYİZ"

Başarılı oyuncu Gurur Aydoğan, geçtiğimiz gün Watergarden İstanbul içinde bulunan Chinese INN'de objektiflere yansıdı. Üniversite arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Aydoğan, gazetecilerle mekan çıkışı sohbet etmeyi ihmal etmedi. Her şeyin yolunda gittiği belirten Aydoğan, gazetecilerin geçtiğimiz günlerde Aybüke Pusat'ın 'erkekler daha dedikoducu' sözlerini sormalarının üzerine yanıt veren Aydoğan; “Erkeklerde dedikodu yapıyor tabii ama kadınların ellerine su dahi dökemeyiz. Bu da bir gerçek. Bizim dedikodularımız daha farklı oluyor" diyerek gülümsedi. Yeni dizi çekimlerinin yoğun bir tempoda devam ettiğini ifade eden Aydoğan, ‘Spor yapıyor musunuz?’ sorusuna ise; “Yıllar boyunca spor salonlarına gittim ama artık ayıracak vaktim yok. Çözümü evimin bir odasını spor salonuna çevirmekte buldum.” dedi.