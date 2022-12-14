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Gupse Özay'ın Son Hali Şaşırttı!
Gupse Özay, "Bebek bakımında zorlanıyor musunuz?" diyen takipçilerinin sorularına cevap verdi.
MAGAZİN 14.12.2022, 15:07
Yaşadığı zorlukları anlattığı bir video paylaşan Özay'ın gözünün altındaki morluklar dikkat çekti takipçilerini bir hayli korkuttu. Ancak videoyu izleyenler olayın Mizah ve sitem'in olduğunun farkına vardı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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