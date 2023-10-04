Gülsim Ali Ekranlara Dönmek İstiyor

İstanbul aşığı olduğunu dile getiren Gülsim Ali, " Çok merakım var böyle işlere. Ben İstanbul aşığıyım İstanbul'un her yerinde anım var diyebilirim. Trafiğini bile seviyorum diyebilirim. Gerçekten bayıldım sergiye çok büyük bir emek var" dedi.

Şu sıralar düzenli boks eğitimi alan güzel oyuncu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni projelerin geldiği söyleyen oyuncu, "Yeni sezon açıldı. Gelen projeler var okuyorum şu anda netleşen bir durum yok. Ama güzel bomba işler geliyor. Yeni yılda ekranlarda olacağım diyebilirim.

Tiyatroya hayranlığıyla bilinen güzel oyuncu gazetecilerin yakında tiyatro sahnelerinde dizide görür müyüz sorusuna, "Aslında gerçeği söylüyorum size tiyatro izlerken bende kendimi sahnede hayal ettiğim anlar oluyor ilerde bende sahnede olmak isterim ama önceliğim ekranda olmak sanırım." dedi.