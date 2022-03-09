Gülşen Yeni Albüm Kapağıyla Yürek Hoplattı

Son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen'den yine çok konuşulacak bir hareket geldi...

Ünlü popçunun sevenlerinin uzun süredir beklediği yeni şarkısının, ismi ve single kapak resmî sosyal medyaya sızdı ve görenleri şaşırttı.

Öyle ki Gülşen yeni şarkısına "Lolipop" adını verirken, çalışmasının kapak resmî içinse cüretkar bir poz verdi.