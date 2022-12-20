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Gülşen'in Muhteşem Dönüşü
Ünlü şarkıcı Gülşen İmam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alınan, tutuklanan ve daha sonra ev hapsi kararıyla serbest kalan şarkıcı gözlerden ıraktı. Sahnelerden daha fazla ayrı kalamayan Gülşen Ataşehir'de özel bir şirketin yılbaşı partisinde sahne aldı.
MAGAZİN 20.12.2022, 15:26 20.12.2022, 16:22
Hapis kararı ve sonraki süreçte çok yıpranan Şarkıcı Gülşen, sahnelere fırtına gibi geri döndü. Özel bir şirketin Yılbaşı kutlaması için Ataşehir'deki bir mekânda ilk kez sahne alan Gülşen yine adından söz ettirdi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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