Gülşen'in Muhteşem Dönüşü

Hapis kararı ve sonraki süreçte çok yıpranan Şarkıcı Gülşen, sahnelere fırtına gibi geri döndü. Özel bir şirketin Yılbaşı kutlaması için Ataşehir'deki bir mekânda ilk kez sahne alan Gülşen yine adından söz ettirdi.