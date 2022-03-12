Gülşen'in "Lolipop" Albüm Kapağı Eşi Ozan Çolakoğlu'ndan Veto Yedi
Son dönemde seksi sahne Kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren Gülşe'nin, yeni şarkısı Lolipop'un kapak fotoğrafıyla magazin gündemini meşgul eden Gülşen'in özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
MAGAZİN 12.03.2022, 15:04
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay ortaya bomba bir iddia bıraktı.
Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu'nun boşanacağını söyleyerek Lolipop Albüm Kapağını işaret etti.
Akay, "Ozan, Gülşen'in yeni şarkısı 'Lolipop' için çektirdiği fotoğrafları görünce çok sinirlenmiş ve şarkının o fotoğraflarla çıkmasını onaylamamış" dedi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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