Gülşen'in "Lolipop" Albüm Kapağı Eşi Ozan Çolakoğlu'ndan Veto Yedi

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay ortaya bomba bir iddia bıraktı.

Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu'nun boşanacağını söyleyerek Lolipop Albüm Kapağını işaret etti.

Akay, "Ozan, Gülşen'in yeni şarkısı 'Lolipop' için çektirdiği fotoğrafları görünce çok sinirlenmiş ve şarkının o fotoğraflarla çıkmasını onaylamamış" dedi.