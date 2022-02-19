Gülşen'den Tarkan'a Büyük Destek!
Gülşen'den Tarkan'a destek paylaşımı: 'Her kelimesinin altına imza atılacak kadar haklı'
Tarkan'ın çıkardığı şarkı "geççek" müzik piyasasını alt üst etti. Şarkı sözleriyle muhalefeti hedef aldığı iddia edilen Tarkan, cephesinden henüz bir ses yok.
Yakın dostu Gülşen'den destek mesajı geldi.
"Tercüman arayan tüm hislere ilaç, her kelimesinin altına imza atılacak kadar haklı, zilleri takıp oynama vaadiyle yüreklere derin bir oh çektiren, umut veren. canımız Tarkan. Seni çok seviyorum."
Demet Akalın Şarkıyı Beğenmedi!
Tarkan'ın merakla beklenen ve hazırlığı aylar süren yeni şarkısı "Geççek" yayınlandı. Yayınlandığı andan itibaren gündem olan Tarkan'ın yeni şarkısını Demet Akalın beğenmedi. Demet Akalın, Twitter'dan attığı mesajlarda "Birisi üzerimize inci tanem atsin" ve "ohh ohhh zil takıp ne ya"
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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