Gülşen: Bu Sene Sadece Gülelim
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Alışveriş tarzıyla dikkat çeken Gülşen, “Yeni yılın ilk magazin fotoğrafını vermiş olduk” diyerek kendisini görüntüleyen muhabirlere esprili yanıtlar verdi.
Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz gün İstinyePark'da görüntülendi.
Alışveriş tarzıyla dikkat çeken Gülşen, “Yeni yılın ilk magazin fotoğrafını vermiş olduk” diyerek kendisini görüntüleyen muhabirlere esprili yanıtlar verdi.
024’ten dileklerinin sorulması üzerine ise ünlü sanatçı, “Ben bu sene sadece gülmeyi diliyorum” diyerek AVM’deki mağazaları dolaştı.