Güliz Ayla konserinde büyük coşku

Bayraklarla donatılan konser alanında civar illerden de katılımla gerçekleşen konserde, Belediye başkanı Ruhan Alan tarafından sanatçı’ya çiçek takdim edildi.

Güliz Ayla yaptığı konuşmada ' Cumhuriyetimizin 100. yılını sizlerle büyük gurur ve mutlulukla kutluyoruz, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ,minnet ve rahmetle anıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet! ' Diyerek 10. Yıl marşını seyircilerle birlikte seslendirdi.