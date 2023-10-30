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Güliz Ayla konserinde büyük coşku

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Güliz Ayla konserinde büyük coşku
Cumhuriyet'in 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Tunceli’de Pertek belediyesi tarafından gerçekleştirilen Güliz Ayla konserinde büyük coşku yaşandı.

Bayraklarla donatılan konser alanında civar illerden de katılımla gerçekleşen konserde, Belediye başkanı Ruhan Alan tarafından sanatçı’ya çiçek takdim edildi.

Güliz Ayla yaptığı konuşmada 'Cumhuriyetimizin 100. yılını sizlerle büyük gurur ve mutlulukla kutluyoruz, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ,minnet ve rahmetle anıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet! ' Diyerek 10. Yıl marşını seyircilerle birlikte seslendirdi.

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