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GÜLGÖKÇE KORKMAZ İLE AKUSTİK MÜZİK

Gülgökçe Korkmaz Yeni Yıla  Müzik ile girecek. Sosyal Medya da çeşitli platformlarda  sevenleriyle  buluşuyor.

GÜLGÖKÇE KORKMAZ İLE AKUSTİK MÜZİK

Gülgökçe Korkmaz  Yeni Yıla  Müzik ile girecek. Sosyal Medya da çeşitli platformlarda  sevenleriyle  buluşuyor.  Sevilen Sanatçımız Gülgökçe  ,  Birbirinden farklı eserler  ile  Akustik Performans Kliplerini  Sevenlerinin beğenisine sunuyor.  " Var Ya Da Yok " ve " Şaşmam "  şarkılarından sonra , çok sevilen  ve bilinen eserleri yorumlayan KORKMAZ ;  " Bu dönem KLASİK VE TÜRK HAFİF BATI MÜZİĞİ   üzerine yoğunlaştım.  Her gün dijital platformlar da sayısız yeni projeler çıkıyor.  İşim gereği bir çoğunu dinliyorum . Her nekadar milyonlar tıklıyor gibi gözükse de gerçek anlamda hicbir söz ve ya melodik yapı hafızada kalıcı değil.  Fazlasıyla  kulak yorgunluğu... Bu dönemde ; SESİME  YATIRIM YAPIYORUM  ve  önemli eserleri dinleyerek,  analiz ederek , hikayelerini ,  söz yazarlarını inceliyorum ve kendi özgün yorumlarımı da katarak bu değerli Eserleri nacizane akustik klipler haline getiriyorum . İlk şarkımız ve Video Klibimiz Yılbaşı Günü Dinleyicilerimizle buluşacak.  "  şeklinde açıklamalar yapmıştı.   Kendine has ses rengi ve yorum tarzıyla  , canlı sahne performanslarında da daha uzun yıllar adından söz ettirecek olan KORKMAZ,   " Özellikle son zamanlarda alternatif müzik adı altında  kendi öz Türkçemizden bağımsız eserler üretilmeye başlandı.  Gerçekten Güzel sesler duymaya hasret kaldık.  " Açıklamalarını da ilave etti . Güzeller Güzeli Gülgökçe Korkmaz,   Akustik Sahne Performanslarıyla Yeni Yıl da Sizlerle olacak...

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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