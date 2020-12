GÜLGÖKÇE KORKMAZ İLE AKUSTİK MÜZİK

Gülgökçe Korkmaz Yeni Yıla Müzik ile girecek. Sosyal Medya da çeşitli platformlarda sevenleriyle buluşuyor. Sevilen Sanatçımız Gülgökçe , Birbirinden farklı eserler ile Akustik Performans Kliplerini Sevenlerinin beğenisine sunuyor. " Var Ya Da Yok " ve " Şaşmam " şarkılarından sonra , çok sevilen ve bilinen eserleri yorumlayan KORKMAZ ; " Bu dönem KLASİK VE TÜRK HAFİF BATI MÜZİĞİ üzerine yoğunlaştım. Her gün dijital platformlar da sayısız yeni projeler çıkıyor. İşim gereği bir çoğunu dinliyorum . Her nekadar milyonlar tıklıyor gibi gözükse de gerçek anlamda hicbir söz ve ya melodik yapı hafızada kalıcı değil. Fazlasıyla kulak yorgunluğu... Bu dönemde ; SESİME YATIRIM YAPIYORUM ve önemli eserleri dinleyerek, analiz ederek , hikayelerini , söz yazarlarını inceliyorum ve kendi özgün yorumlarımı da katarak bu değerli Eserleri nacizane akustik klipler haline getiriyorum . İlk şarkımız ve Video Klibimiz Yılbaşı Günü Dinleyicilerimizle buluşacak. " şeklinde açıklamalar yapmıştı. Kendine has ses rengi ve yorum tarzıyla , canlı sahne performanslarında da daha uzun yıllar adından söz ettirecek olan KORKMAZ, " Özellikle son zamanlarda alternatif müzik adı altında kendi öz Türkçemizden bağımsız eserler üretilmeye başlandı. Gerçekten Güzel sesler duymaya hasret kaldık. " Açıklamalarını da ilave etti . Güzeller Güzeli Gülgökçe Korkmaz, Akustik Sahne Performanslarıyla Yeni Yıl da Sizlerle olacak...