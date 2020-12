Gülden'in sahne totemi! Son yayınladığı “Müdavim” adlı akustik albüm ile dinleyicilerden tam not alan başarılı müzisyen Gülden, yeni yıla özel Plus Dergisi için kamera karşısına geçti. Müzik kariyeri ve hayatıyla ilgili Plus Dergisi’ne özel açıklamalar yaptı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 12:19