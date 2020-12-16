Gülden'in sahne totemi!

Başarılı müzisyen Gülden’e röportajda nelerden ilham aldığı sorulunca şunları söyledi : “Benim ilham perim duygular, durumlar değil... Dinlediğim, gördüğüm, şahit olduğum bir durumda konunun ne olduğuyla değil kişinin ne hissettirdiğiyle ilgileniyorum. Mesela bana anlattığınız herhangi bir şeyi bir saat sonra unutabilirim ama anlatırken ki ifadenizi, tavrınızı ve mimiklerinizi 10 yıl sonra bile net hatırlarım. Çünkü yaşanmış bir olayda etki ne kadar aynı olursa olsun tepki herkeste farklıdır. O yüzden perim de, kalemim de duygulardan geliyor.”

GÜLDEN’İN SAHNE TOTEMİ ‘SAHNEDEN İNİNCE KİMSEYLE KONUŞMAM’

Başarılk sanatçı Gülden, verdiği röportajda sahne öncesi totemimin olmadığını fakat sahne sonrası mutlaka yaptığı bir şeyi şöyle açıklıyor : “Sahne öncesi herhangi bir ritüelim ya da totemim yok ama sahneden indikten sonra hiç değişmeyen bir şey var, o da minimum 10 dakika kimseyle konuşmama durumum. Öyle bir huzurla doluyor ki içim sadece sessiz kalıp o huzuru hissetmek istiyorum bir süreliğine diyerek cevap verdi.