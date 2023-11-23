Gülben Ergen'den Yeni Klip

Gülben Ergen geçmişten günümüze, kulaklarımızda ve kalbimizde ayrı bir yeri olan ‘Sen Gidince’ şarkısını Taşkın Sabah’ın yeni düzenlemesiyle okudu. Ergen, Beyaz Kelebekler grubundan ve ‘Hababam Sınıfı Uyanıyor’ filminden aşina olduğumuz şarkının yeni yorumuyla müzik listelerinde yükselişte olan şarkısına klip çekti.

Yönetmen koltuğunda Safa Gülsoy’un oturduğu klip için 45 kişilik bir ekip çalıştı. Gülben Ergen’in oldukça renkli ve enerjik bir haliyle karşımıza çıktığı klibin kreatif direktörlüğünü Özgür Mete üstlendi. ‘Sen Gidince’ için 6 ayrı oda dekoru yapıldı ve Gülben Ergen her odada farklı bir kıyafet girdi.

Ortaya çıkan görüntülerin mükemmel olmasını hedefleyen Gülben Ergen kesenin ağzını açtı ve son dönemin en pahalı kliplerinden birine imza attı.