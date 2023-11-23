  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Gülben Ergen'den Yeni Klip

Gülben Ergen'den Yeni Klip

Yayınlanma:
Gülben Ergen'den Yeni Klip
Gülben Ergen yeniden yorumladığı ‘Sen Gidince’ şarkısının rengarenk klibi için hiçbir masraftan kaçınmadı. Ergen, son dönemin en pahalı kliplerinden biriyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Gülben Ergen geçmişten günümüze, kulaklarımızda ve kalbimizde ayrı bir yeri olan ‘Sen Gidince’ şarkısını Taşkın Sabah’ın yeni düzenlemesiyle okudu. Ergen, Beyaz Kelebekler grubundan ve ‘Hababam Sınıfı Uyanıyor’ filminden aşina olduğumuz şarkının yeni yorumuyla müzik listelerinde yükselişte olan şarkısına klip çekti.

1.jpeg

Yönetmen koltuğunda Safa Gülsoy’un oturduğu klip için 45 kişilik bir ekip çalıştı. Gülben Ergen’in oldukça renkli ve enerjik bir haliyle karşımıza çıktığı klibin kreatif direktörlüğünü Özgür Mete üstlendi. ‘Sen Gidince’ için 6 ayrı oda dekoru yapıldı ve Gülben Ergen her odada farklı bir kıyafet girdi.

3.jpeg

Ortaya çıkan görüntülerin mükemmel olmasını hedefleyen Gülben Ergen kesenin ağzını açtı ve son dönemin en pahalı kliplerinden birine imza attı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Ünlü isimler EV’de KOSTÜMLÜ 90'LAR PARTİSİ'nde buluştu
Ünlü isimler EV’de KOSTÜMLÜ 90'LAR PARTİSİ'nde buluştu
Aleyna Tilki Dillon Francis’i Kapadokya’yı gezdirdi
Aleyna Tilki Dillon Francis’i Kapadokya’yı gezdirdi
Keremcem'den Sürprizli Konser
Keremcem'den Sürprizli Konser
Duygu Çakmak ,Tayland’ın ünlü adası Puket’te modellik yaptı
Duygu Çakmak ,Tayland’ın ünlü adası Puket’te modellik yaptı
Yasemin Şefkatli: Çocukların ikinci isimleri de olacak
Yasemin Şefkatli: Çocukların ikinci isimleri de olacak
Ferhat Göçer: Güzel geri dönüşleri görmek mutluluk veriyor
Ferhat Göçer: Güzel geri dönüşleri görmek mutluluk veriyor
Özge Özacar Tek Başına Alışverişte
Özge Özacar Tek Başına Alışverişte
Her Daim Şık Çağla Şıkel
Her Daim Şık Çağla Şıkel