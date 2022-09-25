Gülben Ergen’den Balıkesir’de unutulmaz konser…
Balıkesir Avlu Alışveriş ve Yaşam Merkezi 2. Etabı, Züleyha Ortak ardından da Gülben Ergen konseriyle açıldı.
MAGAZİN 25.09.2022, 19:28
Balıkesir Avlu Alışveriş ve Yaşam Merkezi 2. Etabı’nın açılışında önceki gece Gülben Ergen, verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.2 saati aşkın süre sahnede kalan ünlü şarkıcı, geçmişten günümüze dillerden düşmeyen şarkıları seslendirdi.
Gecenin sonunda hayranlarına teşekkür eden Gülben Ergen, Balıkesir’de verdiği konserden çok keyif aldığını belirtti. Ayrıca konserin sonlanmasının ardından sevenlerinin alkışlarla tempo tutması üzerine sahneye bir kez daha gelen Gülben Ergen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
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