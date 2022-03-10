Gülben Ergen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Sitem Etti
Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğu hakkında alınan yeni kararları açıkladı. Maske zorunluluğu açık alanlarda kaldırılırken "Müzik yasağıyla ilgili doğrusu bilim kurulunun bir kararı yoktur. Onun da yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim" yorumunda bulundu. Gülben Ergen bu yorumdan sonra sitem etti.
MAGAZİN 10.03.2022, 16:59 10.03.2022, 17:03
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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