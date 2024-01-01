Gülben Ergen Eskişehir'i Coşturdu

Yoğun bir yılı geride bırakan Gülben Ergen, 2024’ün ilk saatlerinde Eskişehir’deki Tasigo Hotel’in sahnesindeydi. Gülşah Saraçoğlu imzalı, beş renk Swarovski taşlarla işlenen kostümü ve sahne performansıyla Eskişehirlilerden büyük alkış aldı. Sık sık seyircisiyle sohbet eden Gülben Ergen unutulmayacak bir geceye imza attı.

Yeni yıla girerken kapınızın önüne ve omzunuzun arkasına tuz serpmenin bereket getireceğine inanan Gülben Ergen sahnede bu ritüeli yaparak konuklarına da uygulattı.

Ergen’in renkli konseri bir o kadar da eğlenceli geçti. Konser sonunda Ergen Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan’daki maça milli beraberlik duygularıyla aldıkları çıkmama kararından çok etkilendiğinden bahsetti. Ve finali 10. Yıl Marşı ile yaptı. Tüm konuklar hep bir ağızdan bu çarşı Ergen’le birlikte söyledi.