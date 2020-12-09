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Gülben Ergen'e gelen o soru dikkatleri çekti.

Gülben Ergen'e sosyal medya üzerinden gelen o soruya Ergen'in cevabı ne oldu?

Gülben Ergen'e gelen o soru dikkatleri çekti.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Gülben Ergen, instagramda takipçilerinden gelen soruları cevaplarken gelen bir soru oldukça dikkat çekiciydi.

Daha önce Umre ve Hac ziyaretlerinde bulunan Ergene gelen soru şu şekilde ; ''Umreye gittiniz hiç mi kalbiniz acımıyor açık gezmenizden Allah'tan erkek çocuklarınızdan''

Ergen'nin yanıtı ise; '' 5 kez Umre 1 kez Hac yolculuğu yaptım. Başka hayatları yargılamamak gibi çok güzel öğretilerim oldu. Dilerim siz de yaşarsınız.''

Ergen'e gelen sorular arasında aşı hakkında fikri de sorulmuş. ''Son derece güveniyorum. Sıra bana gelince güvenle aşımı olacağım'' ifadelerini kullandı.

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Gülben ErgenUmreHacIbadetşarkıcıInstagramSoruCEVAP
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