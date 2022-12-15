GÜLBEN ERGEN'DEN, DEVRİM EKİZ'E TAM DESTEK

“Kader” isimli tekli şarkısını müzikseverlere sunan usta müzik adamı Devrim Ekiz, emin adımlarla yolunda ilerliyor. Müzik eğitimi aldığı konservatuar arkadaşları yanında enstrümanıyla eşlik ettiği ünlü isimlerin desteği de başarılı müzisyene büyük destek oluyor. 22 yıldır birlikte çalıştığı ve orkestra şefliğini yaptığı Gülben Ergen, sahnesini Devrim Ekiz ile paylaşırken birlikte seslendirdikleri düet şarkı izleyiciden büyük alkış aldı. Devrim Ekiz şarkısı “Kader” okuması için istek yapan sevilen sanatçı Gülben Ergen, Devrim Ekiz’e verdiği desteğide gösterdi. Usta müzisyen ve yorumcu Devrim Ekiz ”Enstrümanist olarak solistin elindeki mikrofonun kıymetini biliyordum tabii ki ama o mikrofona sahip olmanın ne kadar zor olduğunu şarkı çıkarınca gördüm. Müzikte başarıyı yakalamanın ne kadar saygı duyulması gereken bir şey olduğunu daha iyi anladım, o hak ettiğin mikrofonu başka biriyle paylaşmak çok büyük olmayı gerektiriyor, bu anlamda Gülben Ergen’e teşekkür borçluyum” dedi. Emel sayın ve Nükhet Duru gibi önemli isimlerinde orkestra şefliğini yürüten Devrim Ekiz aynı desteği gördüğü için motivasyonu en yüksek şarkıcı olarak çıktığı yolda yürüyor.