Grand Model Of Turkiye finaline görkemli tören

Bu yıl ilki gerçekleştilen yarışma , podyum ve ekranlara yeni yüzler kazandırmak ve şikesiz seçimler yapmak hedefi ile Hilton İstanbul Kozyatağı nda gerçekleşti.

DEFİLELER GÖZ KAMAŞTIRDI

Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu ve Zeliha Çal sunumuyla gerçekleşen gecede

İlayda Emir , Sevgi Taşdan , Melek Doğan ve Özgür Deniz Yılmazer in Grand Model Of Turkiye ye hazırladığı özel koleksiyonlar büyük beğeni top ladı. Juri Başkanı Duygu Yazıcı ise Oktay Seven imzalı kostümü ile göz kamaştırdı.

Yarışmanın koreografi ve sanat yönetmenliğini ise sektörün duayen ismi Asil Çağıl gerçekleştirdi. Ünlü sanatçılar Ferah Zeydan , Ozan Orhon , Uğur Arslan , Gökçe Kırgız Taner ve Reşat Gümüştaç şarkılarıyla geceye renk kattılar.

40 modelin yarıştığı gecede ikinciliği Göktuğ Akın- İpek Kuşçu kazanırken , üçüncülüğü ise Cem Güleryüz ve Aybike Hindistan kazandı. 4.cülükte Doğukan Navdar – Aleyna Varna , Beşincilikte ise Berk Duman – Hilal Munis yer aldı.

JÜRİLER SEÇiM YAPMAKTA ZORLANDI

Yarışmacılar juri tarafından büyük beğeni toplarken jüriler seçim yapmakta zorlandılar.İş sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yarışma jürisinde yer alırken Juri başkanlığını kurucu olarak Duygu Yazıcı üstlendi.Juride ayrıca Zeynel Gür,Burak Ektiren ,Taner Uğan , Emİr Şenkül , Reşat Gümüştaç , Marks Gerson, Alican Üremişler, Sinan Acet, Erkan Türk, Cengizhan Ekizceli,Muammer Kapucuoğlu ,Evrim Yaşlak,Evren Yaşlak,Ozan Orhon, Ferah Zeydan, Gökçe Kırgız Taner , Uğur Arslan , Hülya Albayrak , Banu Saadet ,Oğuzhan Akgül , Gökhan Haytoğlu , Mevlüt Dede, Tamer Köseoğlu, Mustafa Bozkurt, İlhan Arık, Benan Saraç , Ersin Şen ,Yağmur Ayaz,Gökhan Haytoğlu ve eski Turkiye güzeli Şebnem Sürücü yer aldı.