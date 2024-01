Grammy ödüllü sanatçı İstanbul'da

Dünyaca ünlü sanatçıların hit şarkılarında imzası bulunan 'Mohombi' ile 'Zombie' isimli savaş karşıtı eserin cover düzenlemesini gerçekleştiren genç müzisyen, Global müzik kariyerinde örnek aldığı çok özel bir isimle düet yapmış olmasının hayallerinden biri olduğunu paylaştı.



Mohombi ve Berk Can Arslan 'Zombie' düeti Türkiye'de büyük bir prodüksiyon ve organizasyonla gerçekleştirildi. Ülkemizin ödüllü global müzik prodüktörleri 'Tamer Şengül (TAME) ve Don Weezy' nin prodüktörlüğünde düzenlenen müzik projesine Ulusal ve global basınında ilgisi büyüktü.



Önümüzdeki dönemde sürpriz isimlerle sanatsal projelerini hızlandırmayı planlayan sanatçı Berk Can Arslan, Zombie eserinin lansmanı için dünyaca ünlü müzisyen ve ülkemizde popüler akımlar gerçekleştiren Tik Tok ve digital medya ünlüleri ile bir araya geldi.

The Cranberries 'in Zombie' isimli eserini yeniden düzenleyen sanatçılar Berk Can Arslan ve Mohombi, İstanbul AKM merkezinde 'Gazze için bende oradayım' konserinde dünya'da barış mesajı ile ortak canlı yayında eserlerini seslendiler. Genç piyano sanatçısı geçtiğimiz yılda doğanın yalnızlığına ve çaresizliğine dikkat çekme amacı ile 'Resital Doğa'da ismini verdiği sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmişti.