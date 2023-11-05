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Gözde Öney, İki Teklik Şarkılar serisine Türk Sanat Müziği’nin en sevilen klasiklerinden biriyle devam ediyor

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Gözde Öney, İki Teklik Şarkılar serisine Türk Sanat Müziği’nin en sevilen klasiklerinden biriyle devam ediyor
Gözde Öney, İki Teklik Şarkılar serisine Türk Sanat Müziği’nin en sevilen klasiklerinden biriyle devam ediyor

Sanatçı, gitarda bir kez daha Baran Diken’in eşliğinde Kemani Serkis Efendi’nin nihavend makamındaki ünlü şarkısı Kimseye Etmem Şikayet’i seslendiriyor.

Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan İki Teklik Şarkılar konseptine uygun bir şekilde yine akustik bir ortamda canlı kaydedilen şarkı, Öney’in kendine has vokal tarzı ve Baran Diken’in akustik gitar düzenlemesiyle dinleyiciyle buluşuyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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