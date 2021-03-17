Gözde Gündüzlü Doğal Hayat Bana Enerji Veriyor

Gözde Gündüzlü, "Çekim takvimimiz çok yoğun boş günlerimi böyle doğal ortamlarda geçirmek bana enerji veriyor" dedi. Uzun süredir yoga da yaptığını belirten oyuncu, hayatı karmaşıklastırmak çok kolay. Zor olan içten gülen insanlarla huzurlu bir yaşam. Onun sırrı da bana göre doğal yaşamda. Doğa da bizi mutlu edecek ve enerjimizi yükselecek herşey mevcut zaten diye konustu.

Dizisinin 3 sezondur çok güzel devam ettiğini belirten oyuncu ilerliyen zamanlarda izleyicileri çok heyecanlı bölümlerin bekledigini de sözlerine ekledi.