Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona survivor salgın
Putin ABD seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyecek
Putin ABD seçimlerine müdahale ettiği...
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias...
İstanbul'da 60 bin 384 korsan kitaba el konuldu
İstanbul'da 60 bin 384 korsan...
EPDK'dan akaryakıtta tavan fiyat kararı
EPDK'dan akaryakıtta tavan fiyat kararı
TCMB'den politika faizinde 100 baz puanlık artırım bekleniyor
TCMB'den politika faizinde 100 baz...

Gözde Gündüzlü Doğal Hayat Bana Enerji Veriyor

Yemin dizisinin güzel oyuncusu Gözde Gündüzlü gectigimiz gün organik tarım ve hayvancılığıyla ünlü Kerpe'deydi.

Gözde Gündüzlü Doğal Hayat Bana Enerji Veriyor

Gözde Gündüzlü, "Çekim takvimimiz çok yoğun boş günlerimi böyle doğal ortamlarda geçirmek bana enerji veriyor" dedi. Uzun süredir yoga da yaptığını belirten oyuncu, hayatı karmaşıklastırmak çok kolay. Zor olan içten gülen insanlarla huzurlu bir yaşam. Onun sırrı da bana göre doğal yaşamda. Doğa da bizi mutlu edecek ve enerjimizi yükselecek herşey mevcut zaten diye konustu. 

Dizisinin 3 sezondur çok güzel devam ettiğini belirten oyuncu ilerliyen zamanlarda izleyicileri çok heyecanlı bölümlerin bekledigini de sözlerine ekledi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Gözde GündüzlüMagazin Haberleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.