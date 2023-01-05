GÖZDE DURU'dan GALA ALIŞVERİŞİ

Genç oyuncu Gözde Duru önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Beyazlar içerisinde görüntülenen güzel oyuncu Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezerken gazeteciler tarafından görüntülendi. Çağan Irmak imzalı 'Sevda mecburi istikamet' filminde yer alan Duru; "Filmimiz 6 Ocak'ta sinemalarda olacak, yarın da gala gecemiz var. Onun için alışveriş yapmaya geldim." dedi. Kısa süren sohbet sonrası gazetecilere teşekkür eden ünlü oyuncu, alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.