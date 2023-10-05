Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Uraz Kaygılaroğlu’nun Türkiye'de ilk kez sahneye uyarlanan ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun prömiyerini izlemeye gelen güzel oyuncu, sahne öncesi muhabirleri kırmayıp objektiflere poz verdi. Başarılı oyuncunun, şık tarzı gözlerden kaçmazken, güzelliği ise göz kamaştırdı.