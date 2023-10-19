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Göz kamaştırdı

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Göz kamaştırdı
Ekranların genç ve güzel oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın sade ve şık alışveriş tarzı ise göz kamaştırdı.

Ekranların genç ve güzel oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncunun, ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı oldu. Burada yeni sezon ürünlerini inceleyen ve kısa bir alışveriş yapan başarılı oyuncu, daha sonra soluğu Cantinery’de aldı. Yakın bir arkadaşıyla kahve eşliğinde keyifli vakit geçiren Nilsu Berfin Aktaş, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yanına gelen sevenleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirip, ayak üstü de olsa sohbet etmeyi ihmal etmeyen güzel oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Güzel oyuncunun sade ve şık alışveriş tarzı ise göz kamaştırdı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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