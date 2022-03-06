Gönül Dağı Dizisiyle Gönüllere Taht Kuran Berk Atan Nişanlısı Selin Yağcıoğlu'ndan Ayrıldı
TRT1 ekranlarının sevilen Gönül Dağı dizisindeki rolüyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Berk Atan, geçtiğimiz yaz Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığını ilan etmişti.
MAGAZİN 06.03.2022, 21:36 06.03.2022, 21:44
Berk Atan, birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak için Yağcıoğlu'na evlenme teklifi etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı.
Aralarına sürekli bozulup düzelmesiyle dikkat çeken çiftten Yağcioğlu, sosyal medya hesabından soru cevap etkinliği yaptı. Bir takipçisinin "Uzun zamandır fotoğraf yok, hala beraber misiniz?" sorusunu yöneltmesi üzerine ünlü güzel, "Bir senelik beraberliğimizi geçtiğimiz haftalarda sonlandırdık." yanıtını vermesiyle hayranlarını bir hayli üzdü.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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