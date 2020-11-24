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Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor?

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor?

Gonca Vuslateri- Hakan Altun aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

İddialara göre ikili 1 aydır aşk yaşıyor. Hakan Altun sahnede şarkı söylerken elini kalbine götürüyor ve kalp işareti yapan bir poz verip bunu paylaşıyor. Hakan Altun o paylaşımın açıklamasına “Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken” yazıyor.

Vuslateri’nin paylaşımı ise şöyle; "Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip onu hayal etmek... Öpmek o hayali...Şükre rast getirmek küçücük kalbi… Kollayarak sev beni… Susarak, dökerek sev... Aklıma takılsın kazağın… Bana eksil… Bana ağla kendini… Böyle böyle yazılsın kaderimiz… Turam sensin…"

Henüz ikiliden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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Gonca Vuslateri Hakan AltunGonca VuslateriHakan AltunAşkAşk Iddiası
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