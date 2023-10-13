Göksel'den Yeni Tekli

Göksel’in yeni single’ı “Başkası”, bir aşk hikayesi içinde duygularımızın yarattığı çatışmayı samimi bir ifade ile anlatıyor.

Müzik dünyasının en özel ve güçlü kadın yorumcularından Göksel, yeni single çalışması “Başkası”nı Soles Music etiketiyle 13 Ekim Cuma günü yayımlandı.