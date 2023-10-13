Göksel'den Yeni Tekli
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Göksel’in yeni single’ı “Başkası”, bir aşk hikayesi içinde duygularımızın yarattığı çatışmayı samimi bir ifade ile anlatıyor.
Göksel’in yeni single’ı “Başkası”, bir aşk hikayesi içinde duygularımızın yarattığı çatışmayı samimi bir ifade ile anlatıyor.
Müzik dünyasının en özel ve güçlü kadın yorumcularından Göksel, yeni single çalışması “Başkası”nı Soles Music etiketiyle 13 Ekim Cuma günü yayımlandı.
Sözü ve müziği Göksel’e ait olan şarkının, canlı enstrümanların etkin olduğu sinematik aranjesinde Sabi Saltiel imzası var.
Her işinde farklı bir kimliğe bürünen Göksel, Aytekin Yalçın imzası taşıyan görselleri ile değişimini ve güzelliğini gözler önüne seriyor. Şarkının özel olarak hazırlanan lyric videosunda Göksel’in kendi el yazıları kullanıldı.