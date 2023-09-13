Göknur 'Bi Daha' Diyor

Göknur, müzik kariyerine İstanbul'da birçok mekan da sahne alarak başlamış ve 2004 yılında TRT'nin düzenlediği Safiye Ayla - Zeki Müren Ses Yarışması'nda dikkat çekici bir performans sergilemiştir.

Kendi bestelerini ön plana çıkaran sanatçının ilk albümü "Kime Ne," 2008 yılında dinleyicilerle buluşmuş ve müzikseverlerden büyük beğeni toplamıştır.

Göknur, "Bi Daha" adlı yeni single çalışmasını kendine has tarzıyla müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Şarkının sözleri sanatçıya ait olup, duygu dolu melodisiyle dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sundu.

Şarkıda, aşkın derin izler bırakan duygusal yönleri işlenirken, Göknur'un güçlü vokali ve duygu dolu yorumuyla şarkıya can veriyor.

"Bi Daha" adlı şarkının düzenlemesi Eser Aygün'e ait olup, şarkının video klibini Gökçe Yağmur yönetmenliğinde çekilmiştir.

Göknur'un müzikal yolculuğu boyunca Yunanca ve Türkçe şarkılara olan hakimiyeti, dinleyicilere farklı bir müzik zenginliği sunmaktadır. "Bi' Daha" da bu eşsiz müzikal yolculuğun en son durağı olacak ve dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Bİ DAHA

Söz & Müzik: Göknur Onur

Düzenleme: Eser Aygün

Yaylılar: İstanbul Strings

Buzuki: Mustafa İpekçioğlu

Gitar: Altan Turan

Bas Gitar: Toygar Ersoy

Klavye: Hakan Yörük

Ritimler: Eser Aygün

Stüdyo: Loca Şan Stüdyo

Mix & Mastering: Özgür Yurtoğlu

Yönetmen: Gökçe Yağmur

Görüntü Yönetmeni: Yusuf Çap

Drone: Yusuf Çap

Make-Up & Hair: Anastasiia Sorochenkova

Stayling Brand: Alaii

Stayling: Ayfer Baş

Kurgu, Color & Montaj: Sinan Taşdemir

"Bi Daha" şarkı sözleri

Yine yoksun yanımda

Özledim seni deliler gibi

Uyandırma bu bir rüya

Mühürlendim ben sana

İki lafımdan birisi hep sen

Nasıl bir duygu görebilsen

Düşerim peşine nerdeysen

Bir değil bin defa

Bi daha bi daha öpsem doyamam

Senden Ayrı uzak yaşayamam

Gözlerinde hayat biterse

Başka şey aramam

Yazına kışına kalp atışına

Sağına soluna fark atışına

Razıyım ben ezberim sen

Yok sensiz yapamam