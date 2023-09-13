Göknur 'Bi Daha' Diyor
Göknur, müzik kariyerine İstanbul'da birçok mekan da sahne alarak başlamış ve 2004 yılında TRT'nin düzenlediği Safiye Ayla - Zeki Müren Ses Yarışması'nda dikkat çekici bir performans sergilemiştir.
Kendi bestelerini ön plana çıkaran sanatçının ilk albümü "Kime Ne," 2008 yılında dinleyicilerle buluşmuş ve müzikseverlerden büyük beğeni toplamıştır.
Göknur, "Bi Daha" adlı yeni single çalışmasını kendine has tarzıyla müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Şarkının sözleri sanatçıya ait olup, duygu dolu melodisiyle dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sundu.
Şarkıda, aşkın derin izler bırakan duygusal yönleri işlenirken, Göknur'un güçlü vokali ve duygu dolu yorumuyla şarkıya can veriyor.
"Bi Daha" adlı şarkının düzenlemesi Eser Aygün'e ait olup, şarkının video klibini Gökçe Yağmur yönetmenliğinde çekilmiştir.
Göknur'un müzikal yolculuğu boyunca Yunanca ve Türkçe şarkılara olan hakimiyeti, dinleyicilere farklı bir müzik zenginliği sunmaktadır. "Bi' Daha" da bu eşsiz müzikal yolculuğun en son durağı olacak ve dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.
Bİ DAHA
Söz & Müzik: Göknur Onur
Düzenleme: Eser Aygün
Yaylılar: İstanbul Strings
Buzuki: Mustafa İpekçioğlu
Gitar: Altan Turan
Bas Gitar: Toygar Ersoy
Klavye: Hakan Yörük
Ritimler: Eser Aygün
Stüdyo: Loca Şan Stüdyo
Mix & Mastering: Özgür Yurtoğlu
Yönetmen: Gökçe Yağmur
Görüntü Yönetmeni: Yusuf Çap
Drone: Yusuf Çap
Make-Up & Hair: Anastasiia Sorochenkova
Stayling Brand: Alaii
Stayling: Ayfer Baş
Kurgu, Color & Montaj: Sinan Taşdemir
"Bi Daha" şarkı sözleri
Yine yoksun yanımda
Özledim seni deliler gibi
Uyandırma bu bir rüya
Mühürlendim ben sana
İki lafımdan birisi hep sen
Nasıl bir duygu görebilsen
Düşerim peşine nerdeysen
Bir değil bin defa
Bi daha bi daha öpsem doyamam
Senden Ayrı uzak yaşayamam
Gözlerinde hayat biterse
Başka şey aramam
Yazına kışına kalp atışına
Sağına soluna fark atışına
Razıyım ben ezberim sen
Yok sensiz yapamam