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Gökhan Türkmen'den eşiyle 7 yaşına giren kızına sürpriz bir doğum günü partisi organize etti

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Gökhan Türkmen'den eşiyle 7 yaşına giren kızına sürpriz bir doğum günü partisi organize etti
Gökhan Türkmen 2014 yılında evlendiği Sinem Türkmen ile iki tane kızından en küçüğü Leyla Ada Türkmen'in doğum gününü kutladı.
Gökhan Türkmen 2014 yılında evlendiği Sinem Türkmen ile iki tane kızından en küçüğü Leyla Ada Türkmen'in doğum gününü kutladı.

Türkmen 7 yaşına giren kızına eşiyle birlikte Suadiye Mutlu Villa'da, yakın dostları, ailesi ve kızının arkadaşlarının katılımıyla bir parti organize etti.

Yoğun konser takvimine rağmen kızının doğum gününde yanında yeralan Gökhan Türkmen, fotoğrafları da sosyal medya hesabında paylaştı.

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