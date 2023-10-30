Gökhan Türkmen'den Cumhuriyet Koseri

Son yayınladığı Kiraz Çiçekleri şarkısı ile dinleyicilerinin kalbine yeniden dokunan Türkmen, 100. yıla özel hazırladığı repertuvarla, sahne performansıyla büyük ve coşku dolu bir konser yaşattı.

Sosyal sorumluluk projelerine karşı hassasiyeti ile tanınan ve özel günlerde yüksek sanatçı duyarlılığıyla hep bri adım önde işlere imza atan Türkmen, Cumhuriyet'in 100.yılı içinde sahnede 'Cumhuriyetimizin 60. Yılında doğdum. Bugün 100. Yılında 40 yaşında bir Türk evladı olarak burada olmak, buna şahit olmak çok değerli. Hepimiz çok şanslıyız. Ve bu şansı bize saglayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve büyük zorluklarla kurduğu Cumhuriyet. Bugün ondan miras aldığımız mücadeleyi, birlik ve beraberlik ruhuyla yaşatma günü. Bugün Cumhuriyetimizin 100. Yılı. Kutlu mutlu ve sonsuz olsun' söyledi

2 saatten fazla sahnede kalan Türkmen, en sevilen şarkılarını yanı sıra sürpriz coverlarla da gecenin tansiyonunu hep yukarıda tuttu.