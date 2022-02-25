Gökçe Bahadır'ın Evlenmesine Saatler Kala Kız İsteme Merasimi Oldu!

Bugün İzmir Alaçatı'da nikah masasına oturacak Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un ailelerinin tanışmadığı öğrenildi. Ünlü müzisyen, Gökçe Bahadır'ın ailesinden düğüne saatler kala istedi.

Ayrıca ikilinin, İstanbul'da kalacakları ev için sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı. Bebeköy'de eski bir binada kirada oturan Bahadır'ın, daireyi satın alma girişimi ise ev sahibinin 4 milyon TL istemesiyle sonuçsuz kaldı.

Ersoy'un ikamet ettiği Anadolu Yakası'nda oturmak istemeyen oyuncunun, arkadaşlarının da olduğu Zekeriyaköy'de ev arayışlarına başladığı iddia edildi.