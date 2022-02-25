Gökçe Bahadır'ın Evlenmesine Saatler Kala Kız İsteme Merasimi Oldu!
Bahadır ve Sevgilisi Emir Ersoy bugün İzmir Alaçatı da evlenecekler. İki tarafın ailelerin henüz tanışmadığı ve bugün gerçekleşecek olan düğüne saatler kala Emir Ersoy'un ailesi Gökçe Bahadır'ın istedi
MAGAZİN 25.02.2022, 13:00
Bugün İzmir Alaçatı'da nikah masasına oturacak Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un ailelerinin tanışmadığı öğrenildi. Ünlü müzisyen, Gökçe Bahadır'ın ailesinden düğüne saatler kala istedi.
Ayrıca ikilinin, İstanbul'da kalacakları ev için sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı. Bebeköy'de eski bir binada kirada oturan Bahadır'ın, daireyi satın alma girişimi ise ev sahibinin 4 milyon TL istemesiyle sonuçsuz kaldı.
Ersoy'un ikamet ettiği Anadolu Yakası'nda oturmak istemeyen oyuncunun, arkadaşlarının da olduğu Zekeriyaköy'de ev arayışlarına başladığı iddia edildi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
Röportaj & Söyleşi Tümü
7
hafif yağmur
Namaz Vakti 25 Şubat 2022
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:38
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:25
|Akşam
|18:56
|Yatsı
|20:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|26
|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|26
|36
|11. Karagümrük
|26
|36
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. Arsenal
|24
|45
|6. West Ham United
|26
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|25
|40
|8. Tottenham
|24
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Crystal Palace
|26
|29
|12. Leicester City
|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|25
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Celta Vigo
|25
|32
|10. Osasuna
|25
|32
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|25
|15