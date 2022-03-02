Gökçe Bahadır'ın Apar Topar Evlenmesinin Nedeni Hamilelik Mi?
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Aksoy, ilişkilerini devam ettiği sırada çok kısa sürede nikah masasına oturdular. Oyuncunun anne olmak istediği yolundaki açıklamaları da kafaları karıştırmıştı.
MAGAZİN 02.03.2022, 16:45 02.03.2022, 16:51
Gökçe Bahadır'ın müzisyen sevgilisi Emir Aksoy ile apar topar evlenmesinin nedeni hamile olduğu iddia edildi.
Postada yer alan habere göre yaz gibi düşünülen evlilik Gökçe Bahadır'ın Hamile kalmasıyla erkene çekildi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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