Gizem Şahin halefini seçti. Miss Freedom of the World 2019 birincisi Gizem Şahin, geçen yıl pandemi nedeniyle yarışma düzenlenmeyince tacını devredememişti. Miss Freedom of the World 2021, 30 Ağustos’ta Kosova’nın pristina şehrinde yapıldı. Şahin o gece hem jüri koltuğunda oturdu hem de tacını yeni kraliçe Miss Belçika Phaedra Declercq devretti.

31 Ağustos 2021 Salı 13:31