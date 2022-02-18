Gizem Birdan'dan Barış'a İmalı Dondurma Paylaşımı!

TV 8 ekranlarının sevilen programı Survivor All Star 2022 de erzak krizi yaşanmıştı.

Eski yarışmacılardan Gizem Birdan Instagram hesabından manidar bir paylaşım yaptı.

Dondurma resmi paylaşarak "Huylu huyundan vazgeçmez" dedi.

Ne olmuştu?

Survivor 2020'de Barış Murat Yağcı, ödül oyununda kazandıkları dondurmayı fazladan yiyerek "dondurma" krizi yaşanmıştı.

Takım arkadaşları arasında hırsız diye suçlanmıştı.

Survivor All Star 2022 de erzak krizi sonrası bu olay da tekrardan gündeme geldi.