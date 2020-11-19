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George Clooney,14 arkadaşına 1'er milyon dolar dağıttığını söyledi.

George Clooney,14 arkadaşına 1'er milyon dolar dağıttığını söyledi.

Yılın ikonu seçilen başarılı oyuncu George Clooney, 14 Milyon Doları arkadaşlarına dağıttığı haberlerini doğruladı.

Clooney, "Parasız kaldığımda kanepelerinde uyudum. Beş parasız kaldığımda bana borç verdiler. Yıllar boyunca yardıma ihtiyacım olduğunda bana yardım ettiler. Yıllar boyunca onlara yardım ettim. Hepimiz iyi arkadaşız" diye konuştu.

"Onlarsız şimdi sahip olduklarımın hiçbirinin olmayacağını düşündüm" diyen Clooney, "Bana bir otobüs çarparsa hepsinin vasiyetimin içinde olacağını düşündüm. Sonra neden otobüs çarpmasını bekliyorum ki dedim" diyerek arkadaşlarına nakit para verdiğini söyledi.

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