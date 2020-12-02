Gençlerin yolunu açmak için şirket kurdu...

Sözü ve müziği Ezgi Ceren Anar ve Berkay düzenlemesi Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan 'Dert Faslı'nın adlı şarkısının zirve keyfini süren Berkay şimdilerde müzik dünyasına kazandıracağı gençler için bir müzik şirketi kurdu ve onların projeleri için stüdyoya girdi.

Berkay, "İlk albüm çıkmadan önce her hafta içi İzmir'de çalışıp, para biriktirip hafta sonları bir bağlantı bulmak için İstanbul'a gidiyor ve dönüyordum. Bu tam dört yıl sürdü. Ama hiç pes etmedim. Dört yıl sonunda bir firmayla anlaştım. İki yıl bekledim. Olmadı. Başka firmaya geçtim. Sonra arka arkaya projeler yaptım. Bugünlere gelene kadar ben çok zorluk çektim. Şimdi bende elimden geldiğince yeni isimlere destek olabilmek için 'Hiperaktif' isimli bir prodüksiyon şirketi kurdum. İlk projemizi yeni yılda çıkarmış olacağız ve arka arkaya yeni isimlerin duyulması için destek veriyor olacağım." dedi.

Kurduğu müzik şirketinin adı "Hiperaktif" olan Berkay "Acayip hiperaktifim, oturduğum yerde durmam. Kızlarım Zeynep ve Arya'da çok hareketli oldukları için onların işine geliyor. Şirketin adı ile yapım da özleşiyor."