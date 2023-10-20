Genç ve Yetenekli Aybüke Albere’den “Yak”

2023 yılında ardı ardına güçlü şarkılar yayınlayan Aybüke Albere, “Yak” isimli yeni teklisini müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

BERKAY'DAN ve EDİS'TEN AYBÜKE ALBERE’YE TAM DESTEK

Berkay'ın Harbiye Açıkhava’da gerçekleştirdiği konserinde “Yak” şarkısını ilk kez seslendiren güzel popçu Aybüke Albere’nin yeni teklisi “Yak’ın” Aybüke'nin uzun yıllardır dostluğu süren söz ve bestesi Edis ve Serhat Şensesli imzası taşırken, Yönetmen koltuğunda, “Panic” mahlasıyla bilinen Atıl Aggündüz oturdu. Klipte Aybüke Albere'nin stil danışmanlığını Bahadır Önder üstlenirken, projenin görselleri yine Atıl Aggündüz objektifinden yansıdı.

“Yak” DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda ve klibi Youtube’da yayınlandı!