Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor salgın
Milli SİHA Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini tamamladı
Milli SİHA Bayraktar TB2, 300...
Esnaf kardeşlerimin sorunlarını en aza indirmek adına destek mekanizmalarını devreye aldık
Esnaf kardeşlerimin sorunlarını en aza...
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
E-ticaret hacmi yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi
E-ticaret hacmi yüzde 93 gibi...
Kovid-19 salgını 2022'nin başlarında sona erer
Kovid-19 salgını 2022'nin başlarında sona...

Genç şarkıcıdan 5'te 5

Türk pop müziğinin genç isimlerinden Berru Tural, 8 ay aranın ardından 5. teklisi ‘Bir An Bile Düşünmeden’i DMC etiketiyle 26 Şubat Cuma günü tüm dijital platformlarda yayınlıyor.

Genç şarkıcıdan 5'te 5

‘Final’, ‘İntikam’, ‘Aşk Engel Tanır mı’, ‘Hiç İyi Değilim’ ve ‘Aşk Esiyor’ şarkılarıyla Türk pop müziğinde yarattığı kalıcı büyüsüne, 2022 yılında yayınlamayı planladığı ilk albümü öncesi pop dance akımının örneklerinden birini daha ekledi.

Sözü ve müziği Güven Baran’a ait şarkının aranjesini  Atınç Tombak hazırladı. Kaydı Ozan Çolakoğlu’nun stüdyosunda Utku Ünsal tarafından yapılan ‘Bir An Bile Düşünmeden’in   mix ve mastering’ini Atınç Tombak yaptı.

Yolları ayırma vaktinin çoktan geldiğini anlayan iki eski âşığın anlatıldığı şarkıda, dünyada şu anda sıkça kullanılan elektro pop& disco soundları hakim.

‘Bir An Bile Düşünmeden’in klibi ‘Hiç İyi Değilim’ ve ‘Aşk Esiyor’ kliplerinde beraber çalıştığı Efe Cansoy yönetmenliğinde Karamürsel’de özel bir çiftlik evinde çekildi. İki ayrılan bir çiftin yolda tesadüf eseri karşılaştıktan sonra ilişkilerine yeniden başlamalarının anlatıldığı video klipte, Berru Tural’a genç oyuncu Fatoş Bayındır eşlik etti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Berru TuralMagazin Haberleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.