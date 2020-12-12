Gelinine yeni yıl jesti

Bir dönem ekranlarda ve sahnelerde fırtınalar estiren Derya Tuna, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Yeni yıl alışverişi için gelen Tuna, Vadistanbul Moda Caddesi'nde bulunan dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Bir bayan arkadaşı ile birlikte girmedik mağaza bırakmayan Tuna, "Oğlum ve gelinime yeni yıl hediyesi alacağım" dedi.



YENİ YIL ALIŞVERİŞİ

Fatih Karagümrükspor'un başarılı futbolcusu Mevlüt Erdinç, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdinç, Vadistanbul Moda Caddesi'nde bulunan dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceledi. Erdinç, "Çocuklarım için yeni yıl alışverişi yaptım, her çocuk gibi bizimkilerde hediyeleri seviyorlar’’ diye konuştu.