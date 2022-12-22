Gelinim Mutfakta Yarışmacısı Hatice Aldı Eline Oklavayı Kaynanasına Saldırdı!

Hatice, kaynanası Hüsniye Hanımın bir önceki bölümde söylediklerini duyunca çılgına dönüyor. Diğer gelinler de ağızları açık bir şekilde söylenenleri şaşkınlıkla izlediler. Video sonrası Hatice, kaynanalar odasına dönerek Hüsniye Hanımla sert cümlelerle tartışmaya başlıyor. Hüsniye Hanım ise, söylediklerinin arkasında duruyor ve dahasını da ekleyerek gelini Hatice yüklenmeye devam ediyor.