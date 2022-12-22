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Gelinim Mutfakta Yarışmacısı Hatice Aldı Eline Oklavayı Kaynanasına Saldırdı!
Gelinim Mutfakta 1054. Bölümde Hatice, kaynanası Hüsniye Hanımın kendisi hakkında söyledikleri üzerine çok öfkeleniyor!
MAGAZİN 22.12.2022, 14:01 22.12.2022, 14:07
Hatice, kaynanası Hüsniye Hanımın bir önceki bölümde söylediklerini duyunca çılgına dönüyor. Diğer gelinler de ağızları açık bir şekilde söylenenleri şaşkınlıkla izlediler. Video sonrası Hatice, kaynanalar odasına dönerek Hüsniye Hanımla sert cümlelerle tartışmaya başlıyor. Hüsniye Hanım ise, söylediklerinin arkasında duruyor ve dahasını da ekleyerek gelini Hatice yüklenmeye devam ediyor.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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