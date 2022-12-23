Gelinim Mutfakta Nurseli Ergin Sevim Hanımın gizemli çantasını Açtı! İçinden Çıkanlar Herkesi Şok Etti

Sevim Hanım, yarışmaya katıldığı günden beri çantasını elinden düşürmedi. Yemek tadımı ve puanlamada da aynı durumu sürdürünce içinde ne olduğu ile ilgili herkesi merakta bıraktı. Nursel Ergin de merak edenlerin içinde olduğundan Sevim Hanımdan izin alarak çantasını karıştırmaya başladı. Çantanın içinden çıkan objeler herkesi şaşırtmayı başardı.