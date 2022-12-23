Gelinim Mutfakta Nurseli Ergin Sevim Hanımın gizemli çantasını Açtı! İçinden Çıkanlar Herkesi Şok Etti
Gelinim Mutfakta 1055. Bölümde Nursel Ergin, Sevim Hanımın gizemli çantasını açtı; içinden çıkanlar ise, herkesi şoke etti!
MAGAZİN 23.12.2022, 15:57 23.12.2022, 16:11
Sevim Hanım, yarışmaya katıldığı günden beri çantasını elinden düşürmedi. Yemek tadımı ve puanlamada da aynı durumu sürdürünce içinde ne olduğu ile ilgili herkesi merakta bıraktı. Nursel Ergin de merak edenlerin içinde olduğundan Sevim Hanımdan izin alarak çantasını karıştırmaya başladı. Çantanın içinden çıkan objeler herkesi şaşırtmayı başardı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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