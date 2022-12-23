Gelinim Mutfakta Gün Birincisi Kim Oldu? 23 Aralık 2022 çeyreği kim aldı ve 7 bileziği kim taktı?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Yeşim Öksüz ve Zeynep Barlas aldı! Çeyrek altını da, bir gelin kazandı. Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta!

GELİNİM MUTFAKTA 7 BİLEZİĞİ VE ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi Zeynep oldu, 7 bileziği kazandı.