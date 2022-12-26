Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim? 26 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta günün puan durumu

26 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim belli oldu. Haftanın ilk günü pazartesi gelinler yufkadan börek yaptı. Kıyasıya yarışan gelin adaylarında birinci olan Zeynep oldu.

26 Aralık Gelinim Mutfakta yarışması puan durumu nedir?

Hatice:21

Yeşim: 13

Zeynep:13

GELİNİM MUTFAKTA'DA BİRİNCİ KİM OLDU?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında yeşim çeyrek altını kazandı. Haftanın birincisi Zeynep ise 7 bileziğin sahibi oldu