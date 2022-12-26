Son Dakika
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim? 26 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta günün puan durumu
Kanal D ekranlarının en sevilen programa Gelinim Mutfakta bugün gelinler yufkadan pizza yaparak en yüksek puanı almak için kıyasıya yarıştılar. Gelinler en yüksek puanı toplayarak çeyrek altının ve günün birincisi olmak için çalıştılar. Nursel Ergin ve kayınvalidelerin yemekleri oyladığı gelin adayları, haftanın puanlarını toplayarak birinci olmaları halde 7 altın bileziğin sahibi olacaklar. 26 Aralık Pazartesi günü bugün gelinim mutfakta puan durumu nedir? Peki, Bugün Gelinim Mutfakta yarışmasında kim birinci oldu?
MAGAZİN 26.12.2022, 16:36 26.12.2022, 16:49
26 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim belli oldu. Haftanın ilk günü pazartesi gelinler yufkadan börek yaptı. Kıyasıya yarışan gelin adaylarında birinci olan Zeynep oldu.
26 Aralık Gelinim Mutfakta yarışması puan durumu nedir?
Hatice:21
Yeşim: 13
Zeynep:13
GELİNİM MUTFAKTA'DA BİRİNCİ KİM OLDU?
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında yeşim çeyrek altını kazandı. Haftanın birincisi Zeynep ise 7 bileziğin sahibi oldu
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 26.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 25.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 24.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 23.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 22.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 21.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Namaz Vakti 27 Aralık 2022
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:10
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|30
|2. Fenerbahçe
|14
|29
|3. Adana Demirspor
|14
|27
|4. Başakşehir
|14
|27
|5. Trabzonspor
|14
|26
|6. Konyaspor
|15
|25
|7. Beşiktaş
|14
|23
|8. Kayserispor
|14
|23
|9. Alanyaspor
|15
|18
|10. Gaziantep FK
|14
|17
|11. Ankaragücü
|14
|16
|12. Antalyaspor
|13
|16
|13. Giresunspor
|14
|16
|14. Hatayspor
|14
|15
|15. Kasımpaşa
|14
|15
|16. Sivasspor
|15
|14
|17. Karagümrük
|14
|13
|18. İstanbulspor
|14
|8
|19. Ümraniye
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|37
|2. Newcastle
|16
|33
|3. M.City
|14
|32
|4. Tottenham
|16
|30
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|15
|25
|7. Brighton
|15
|24
|8. Fulham
|16
|22
|9. Chelsea
|14
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Crystal Palace
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|16
|17
|14. West Ham United
|16
|17
|15. Bournemouth
|15
|16
|16. Leeds United
|14
|15
|17. Everton
|16
|14
|18. Wolves
|16
|13
|19. Nottingham Forest
|15
|13
|20. Southampton
|16
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4