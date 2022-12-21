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Gelinim Mutfakta 21 Aralık 2022 Çarşamba puan durumu || Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
Kanal D ekranlarının sevilen gelin kaynana programı Gelinim Mutfakta 21 Aralıkta puan durumu ve çeyrek altın kazanan yarışmacısı kim oldu?
MAGAZİN 21.12.2022, 14:38 21.12.2022, 15:04
Nurseli Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta, 21 Aralık 2022 Çarşamba günü ekranlarda olacak bölümde çeyrek altını kim kazanacak?
Gelinlerin mutfaktaki hünerlerinin yarıştığı Gelinim Mutfakta günlük çeyrek altın haftalık bilezik kazandırıyor. Nurseli Ergin ve kayınvalidelerin oylamalarıyla puan alan yarışmacılar altınlarında sahibi oluyor.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 20 ARALIK 2022
Gelinim Mutfakta 20 Aralık günü en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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