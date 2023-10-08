Galatasaray'ın Yıldızı Davinson Sánchez, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde Alışveriş Keyfi!

Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sánchez, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde kameralara yakalandı. Tek başına geldiği AVM'de uzun bir süre alışveriş yapan başarılı futbolcu, ilk olarak dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katında vakit geçirdi.

Bir süre mağazaları dolaşan Davinson Sánchez’e özellikle Galatasaraylı taraftarların ilgisi bir hayli yoğundu. Futbol severlerin ilgisine kayıtsız kalmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektiren Sánchez, bir süre yürümekte zorlandı. Manchester galibiyeti sonra taraftarların tebriğini kabul eden Sánchez, alışverişini tamamladıktan sonra AVM’den ayrıldı.