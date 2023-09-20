Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Özel Alışveriş Anları

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un popüler alışveriş merkezlerinden İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Ünlü teknik adam, Milimetric mağazasında özel tasarım ürünlerle ilgilenirken dikkatleri üzerine topladı.

Futbolcu Fiziği ve Özel Tasarım Kıyafetler

Futbolun zorlu temposu ve profesyonel sporculuk, futbolcuların ve teknik ekip üyelerinin farklı fiziksel ihtiyaçlarına yol açabilir. Okan Buruk da bu konuda bir istisna değil. Kendine özgü futbolcu fiziğini vurgulayarak, "Futbolcu fiziği farklı olduğu için özel tasarım kıyafetleri tercih ediyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.

Özel Bir Davet İçin Yeni Bir Takım Elbise

Herkesin bildiği üzere, özel davetler ve organizasyonlar, şıklığı ve özgünlüğü ön plana çıkarmak adına özenli hazırlıklar gerektirir. Galatasaray'ın cari teknik direktörü de bu özel anlar için alışverişte bulunduğunu belirtti ve "Özel bir davet için yeni bir takım elbise aldım" dedi.

Muhabirlerle Samimi Sohbet

Okan Buruk, alışveriş esnasında kendisini görüntüleyen muhabirlere de samimi bir şekilde yaklaştı. Teknik direktör, "Her şey çok güzel gidiyor arkadaşlar" ifadesini kullanarak, hem Galatasaray'daki görevi hem de özel yaşantısındaki pozitif havadan bahsetmiş oldu.