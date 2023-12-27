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Fulya Ünal: Müzik Dünyasının Kraliçesi Olacağım

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Fulya Ünal: Müzik Dünyasının Kraliçesi Olacağım
Sevilen şarkıcı Fulya Ünal, 5. Tekli şarkısı “Gökyüzü” ile uzun bir aradan sonra müzik dünyasına döndü. İlk 4 çalışması pop müzik tarzında olan Fulya Ünal, “Gökyüzü” isimli eseriyle arabesk müziğe kayarak sevenlerini şaşırttı.

Söz ve müziği Orhan Akdeniz imzası taşıyan “Gökyüzü” isimli eserin aranjör koltuğunda Cüneyt Yalmaz oturdu.

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Dinç Müzik etiketiyle müzik severlerle buluşan “Gökyüzü” isimli esere Fulya Ünal performans çekimleriyle Onur Karacağ yönetmenliğinde klip tamamlandı.

Müzikten ayrı kaldığı dönemde kendini dinlediğini, kabuğuna çekilip müzik dünyasına dışarıdan baktığını ifade eden Fulya Ünal, bunun kendisini tanıma ve yolunu belirlemek için çok iyi olduğu vurgusunu yaptı.

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Güzel şarkıcı Fulya Ünal “Daha başarılı daha olgun ve ne istediğini bilen güçlü bir kadın olarak geri dönmek için müziğe ara verdim. Artık ne istediğini bilen ve müzik adına neler yapılması gerektiğini bilen bir bakış açısına sahibim ve arabesk müziğin yeni kraliçesi olmaya döndüm” dedi. Yeni şarkısının çıkmasıyla birlikte sahnelerdeki yerini alıp hızlı bir başlangıç yapan Fulya Ünal. 2024 yılı benim olacak peşi sıra çıkaracağım eserlerle hakkım olan tahtıma oturacağım, müzik dünyasının Hürrem Sultanı geri geldi vurgusunu da yaptı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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